نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحكي عنك.. نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نوال الزغبي محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم بحكي عنك وإطلالتها التي ظهرت بها.

لهذا السبب نوال الزغبي تتصدر التريند

نشرت نوال الزغبي على حسابها الرسمي بـ إنستجرام مجموعة صور لها، من كليب بحكي عنك، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي

إطلالة نوال الزغبي في أغنية بحكي عنك

وظهرت نوال الزغبي بالتول الأبيض الكامل ومن تحته بطانة بلون الجلد، مما يوحي بأنه فستان شفاف، وهو مطرز بورود خفيفة من البطن، ولكن في الذيل تظهر ورود بيضاء بكثافة.

كلمات أغنية نوال الزغبي الجديدة

وطرحت نوال الزغبي أغنية بحكي عنك يوم 1 فبراير، على موقع الصور والفيديوهات يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: لو شوفت ازاي أنا بحكي عنك للغريب.. كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني، كنت هترجعلي وماتسيبليش أيام توجعني.. كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب.. بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم.

اخر اغاني نوال الزغبي

ومن ناحية اخري، احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيها “فخامة معاليك”، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي حصدت على 14 مليون مشاهدة منذ شهر من طرحها، حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط منطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.

كلمات أغنية "فخامة معاليك"



وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

