نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تكشف عن موعد عرض فيلم "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش البرومو الرسمي لفيلمها الجديد السيستم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكشفت نسرين طافش من خلال البرومو عن موعد عرض فيلم السيستم، حيث علقت قائلة: "لجميع السناجل، انتظرونا في فيلم السستم،ابتداءً من 7 فبراير في جميع دور العرض المصرية وقريبا في صالات السينما العربية، يا رب يعجبكم".





تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم السيستم





وتجسد طافش خلال الأحداث دور سيدة تُذعى "عائشة"، تعاني من عقدة تجاه الرجال، وهي أيضًا شخصية جميلة وواثقة من نفسها، لكنهامرت بتجارب صعبة في حياتها أثرت على علاقتها بالرجال، ونتج عن ذلك تكوين عقدة لديها.

أحداث فيلم السيستم





فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاءالشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.





أبطال فيلم السيستم

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفىوإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.





أعمال نسرين طافش في رمضان 2024





تعيش طافش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالين حيث تستعد لموسم رمضان 2024 بمشاركتها في مسلسل دون مقابل.

وكانت كشفت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل دون مقابل، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2024.

آخر أعمال نسرين طافش





والجدير بالذكر أن أن آخر أعمال نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد،حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

دور نسرين طافش في فيلم “أخي فوق الشجرة”



وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى جسدها رامزجلال، حيث دارا أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعودمن أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.