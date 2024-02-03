نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "نيولوك" جديد.. أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على Instagram، أحدث ظهور لها، فاجأتهم بلوك جديد ستظهر به الفترة المقبلة.

أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

ونشرت رضوى الشربيني فيديو لها، ظهرت فيه بالشكل الجديد بعدما قامت بقص شعرها، لتظهر بشعر بقصة "كاريه" وغرة، وكتبت تعليقا على الفيديو: "أنا قلت اشمعنى…التغيير حلو برضو يارب يكون عجبكم".

رضوى الشربيني في "نيولوك" جديد

وأطلت رضوى الشربيني في الفيديو ببالطو أبيض مزين بفرو من الأعلى، مع مكياج حدد عينها وأحمر شفاه بألوان ترابية.

تفاصيل برنامج رضوي الشربيني

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم الموسم الجديد من برنامجها "هي وبس"، عبر شاشة قناة cbc سفرة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

معلومات عن رضوي الشربيني

ولدت رضوى الشربيني 30 سبتمبر 1981، قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في»، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة، ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي «هي وبس»، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة. يشيد بها البعض ويراها نموذجا «للمرأة المتحررة القوية» ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من «حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع»، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها «بعدوة للرجال»، وردت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة، تزوجت رضوى وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية.



