انت الأن تتابع خبر غادة عبد الرازق تنضم الى مسلسل نص الشعب إسمه محمد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مع مواطنها الممثل الشاب عصام عمر في بطولة مسلسل " نص الشعب اسمه محمد" و هو من تأليف السيناريست محمد رجاء .



و سيتم عرضه في رمضان 2024 ويتم اختيار باقي أبطاله و تحديد موعد بداية تصويره.

يذكر أن السيناريست محمد رجاء يعرض له الآن فيلم " الرحلة 404 " يشارك في بطولته كل من منى زكي، و محمد فراج، و محمد ممدوح، و شيرين رضا، و خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، و إخراج هاني خليفة .