فن ومشاهير

غادة عبد الرازق تنضم الى مسلسل نص الشعب إسمه محمد

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رياض - احمد صلاح - تشارك الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مع مواطنها الممثل الشاب عصام عمر في بطولة مسلسل " نص الشعب اسمه محمد" و هو من تأليف السيناريست محمد رجاء .

و سيتم عرضه في رمضان 2024 ويتم اختيار باقي أبطاله و تحديد موعد بداية تصويره. 

يذكر أن السيناريست محمد رجاء يعرض له الآن فيلم " الرحلة 404 " يشارك في بطولته كل من منى زكي، و محمد فراج، و محمد ممدوح، و شيرين رضا، و خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، و إخراج هاني خليفة . 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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