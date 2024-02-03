نانسي عجرم: بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا

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رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً غنائياً بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأشعلت نانسي أجواء الحفل بعدد من الأغاني التي قدمتها ورددها معها الحضور، ومنها "صح صح"، و"معجبة"، "تيجي ننبسط"، و"ياي".



كما غنت نانسي أغنيتها الجديدة "قلبي يا محتاس" على المسرح لأول مرة، وهي إحدى أغاني فيلم "مقسوم".



ومازحت نانسي الحضور خلال الحفل، وأطلقت شعار مشابه لكلمات أغنيتها "بدنا نولع الجو والجو يولعنا، وقالت "بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا".



وتفاعل عدد كبير من الحضور مع هذه الشعار بالهتاف والتصفيق.



وختمت نانسي الحفل بأغنيتها الشهير "سلامات".