انت الأن تتابع خبر المخرج عمر عبدالعزيز يدخل القفص الذهبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل المخرج المصري عمر عبد العزيز البالغ من العمر 70 عامًا، القفص الذهبي بعدما تزوج من أماني صفوت، في حفل صغير بحضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني.



ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صوراً من حفل زفاف عمر عبد العزيز، وظهر بين الحضور الممثلون كريم عبد العزيز، إلهام شاهين، ميرفت أمين، وغيرهم..



وكتبت بوسي شلبي على الصور التي نشرتها من المناسبة السعيدة : "مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وأماني صفوت".



وتساءل البعض عن هوية العروس، خصوصاً انها اختارت ان تظهر ببدلة بيضاء وليس بفستان .