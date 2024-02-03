انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسل رحيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير اعلامية عن بدء الفنانة ياسمين صبري، جلسات التحضير لمسلسلها الجديد "رحيل"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



وقالت مجلة لها ، أن المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وتعود به إلى عالم الدراما بعد غياب أربع سنوات منذ آخر أعمالها "فرصة تانية" الذي عُرض في رمضان 2020، وتعاونت فيه مع الفنانين أحمد مجدي وآيتن عامر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



وانضمت ياسمين الى جلسات التحضير للمسلسل فور تعاقدها عليه استعداداً للبدء بالتصوير في أقرب وقت، حيث يتم حالياً التعاقد مع باقي فريق العمل.



وكانت مجلة "لها" قد كشفت أن ياسمين صبري وافقت على المشاركة في المسلسل رغم ضيق الوقت، والسبب أنها ستقدّم فيه دور فتاة شعبية، وهي الأمنية التي أفصحت عنها في أكثر من لقاء معها، حيث كشفت أنها تتمنى الخروج من أدوار الفتاة الرومانسية الحالمة التي وضعها فيها المخرجون، وأن تقدّم دور الفتاة الشعبية لتكشف عن موهبتها وإمكانياتها التمثيلية في هذا النوع من الأدوار، وهو ما وجدته في مسلسل "رحيل"، فوافقت على المشاركة فيه .