انت الأن تتابع خبر شريهان تحبس الأنفاس في أحدث ظهور لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية شريهان الترند، في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صور جديدة ومختلفة لها عقب زيارتها للمتحف المصري الكبير .



وشاركت شريهان الجمهور عدد من الصور من زيارتها للمتحف المصري الكبير، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت بإطلالة جديدة، حيث ارتدت معطفاً طويلاً من اللون الأبيض به نقوش وخطوط من اللون الذهبي، ونسقت معه حذاء من نفس لون النقوش بالمعطف، وبالطبع اختارت أن تترك شعرها الطويل الناعم منسدلاً على كتفيها.



وكتبت الفنانة شريهان في تعليقها على زيارتها للمتحف، أنها شاركت بالأمس في أُمسية لا تُنسى بالمتحف المصري الكبير، حيث قدمت صديقتها مي لها تفاصيل وشرح للمعرض الفني المقام خلال الفترة الحالية بالمتحف المصري الكبير . أكدت شريهان على أن ما شاهدته بالأمس ترك في قلبها انطباعاً كبيراً حول وجود عدد كبير من الموهوبين في مصر، متمنية لكل من قام برسم لوحة في المتحف التوفيق والنجاح الدائم .