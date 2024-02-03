انت الأن تتابع خبر منى زكي توجه رسالة للجمهور السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة المصرية منى زكي، رسالة حب وامتنان للجمهور في السعودية، الذي حضر العرض الخاص لفيلمها الجديد "رحلة 404"، والذي أُقيم في مدينة جدة، الثلاثاء .



نشرت منى زكي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" كلمات تعبر عن شكرها للجمهور قائلة: "بعد ساعات قليلة فقط، شهدت مظاهرة كبيرة من الحب، أرغب في شكر كل من حضر العرض الخاص لفيلم رحلة 404 في جدة، المملكة العربية السعودية".



وأضافت: "أشكركم على حفاوة الاستقبال والحب، وأنا سعيدة بالردود الإيجابية حول الفيلم. سأكون أكثر سعادة عندما أسمع آراء باقي الجمهور. يا رب يعجبكم الفيلم".



تم عرض فيلم "رحلة 404" في سينما موفي بمول العرب بجدة يوم الثلاثاء الماضي بحضور عدد كبير من الجماهير.



كان من بين الحاضرين بطلة الفيلم منى زكي، والمخرج هاني خليفة، والمنتج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد، والسيناريست محمد رجاء، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لإرابيا بيكتشرز عبد الإله البسيوني وعدد من وسائل الإعلام والإعلاميين في جدة، إضافة إلى مؤثري منصات التواصل الاجتماعي .