الأزرق اللامع.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، جلسة تصوير من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

إطلالة ميرنا نور الدين في أحدث ظهور لها

تألقت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة مرتدية فستان ازرق مطرز بالذهبي وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين كل من كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سامي الشيخ، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، ونور إيهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، والمسلسل يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويتناول قصة حسن الصباح، زعيم طائفة الحشاشين المتطرفة، ويقدم دوره كريم عبدالعزيز.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ميرنا نور الدين هو فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات، ايضا شاركت فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع، العمل من بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، والعمل من وإخراج محمد سلامة.

من ميرنا نور الدين؟

ولدت ميرنا نور الدين 23 أبريل 1990، وعاشت طفوتها في الولايات المتحدة، وعادت إلى مصر لدراسة الجامعة، بدأت مشوارها الفني بمسلسل «سقوط حر»، الذي عرض في عام 2010، عرفت ميرنا بشخصية نور، التي جسدتها في مسلسل «حكايات بنات» الجزء 4، شاركت ميرنا في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها: «تحت السيطرة، سقوط حر، الحصان الأسود، فوق السحاب، طلقة حظ، نصيبي وقسمتك، وحكايات بنات 4، الاختيار 3».

71

70

69

68

67

64

65