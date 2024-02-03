تارا عماد تكشف عن موعد جنازة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منذ قليل الفنانة تارا عماد وفاة والدتها دول الافصاح عن سبب وفاتها والكشف أي تفاصيل.

موعد جنازة والدة تارا عماد

وكشفت تارا عماد عن موعد جنازة والدتها في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر، بجامع الشرطة بالشيخ زايد".

وفاة والدة تارا عماد

وأعلنت تارا عماد وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

آخر أعمال تارا عماد

يذكر أن أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد وإلى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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