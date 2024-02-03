بعد تصدره تريند جوجل.. سبب اتجاه عمر عبد العزيز للإخراج الكوميدي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج عمر عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عقد قرانه مساء أمس الجمعة على سيدة من خارج الوسط الفني تدعى أماني صفوت في حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

سبب اتجاه عمر عبد العزيز للإخراج الكوميدي



كشف المخرج عمر عبد العزيز في تصريحات صحفية عن سبب اتجاهه للكوميدي، قائلًا: "أنا اتورطت في الكوميدي، والإتجاه للإخراج الكوميدي".



وأضاف: "نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، كان لازم اسيبله مساحة يرتجل فيها في أي عمل يشارك فيه وأخوض إخراجه".

وقال المخرج عمر عبد العزيز خلال إحدى اللقاءات تليفزيونية: “أي ممثل ممكن إذا كان لديه استعداد ممكن تحوله إلى فنان كوميدي، وأنا لما فكرت أغير طريق محمود عبد العزيز وهو كان يقدم أدوار (الشاب الجان) ويحب سهير رمزي على البحر، فعرضت عليه فيلم (الشقة من حق الزوجة) ولكن قال لي لن أعمل كوميدي أنسى وكان خايف، ولكن أقنعته واكتشفنا ممثل مذهل أني كنت عارفه من داخله، وأيضا أحمد زكي داخله كوميديان رائع ولكن لم نلتق في عمل”.

وعن نجوم الكوميديا الحالية قال: “فيه مشروع ممثل سيكون مهم جدا في الكوميديا وهو ماجد الكدواني فنان مذهل ورائع، وهو شخص تقدر تقدمه في دور شخص عنده 50 سنة وتقدر تخليه 34 سنة، وكل ما الإيفيه يقال بجدية تأكد أن تأثيره سيكون أعلى بكثير، ولكن أني أعمل حركات قبل قول الإيفيه هذا يقتل متعة الكوميديا وحرقت نفسك”.



وتابع: “كريم محمود عبد العزيز سيكون كوميدي رائع داخله ممثل رائع، وهو أيضا اكتشافي وأنا أحضرته ودائما كنت أقول لمحمود عبد العزيز ابنك أحسن منك في بداياته وهو كان يفرح جدا، وهو في سنه يحمل طاقات سنين كثيرة أكبر منه وخبرات أكثر”.



وتابع: “محمد هنيدي كوميديان فظيع، وأشرف عبد الباقي ويعجبني أيضا مصطفى خاطر وهو مشروع كوميديا جيد جدًا وشكله برئ”.



وعن الفنان كريم عبد العزيز، قال: “هو شخص دمه خفيف، ومن أحلامي إنه يشتغل مع محمد ياسين كمخرج، وكريم ما زال أمامه الكثير وكل ما يكبر ينضج أكثر، ونفسي يعمل أفلام كوميدية بجد ورأيت له فيلم مؤخرا لم يعجبنِ وهو لديه أكثر مما رأيته، وهو أيضا درس إخراج فهو يعرف في الورق كويس وفي طبيعة الشغلانة، والناس فاكرة المخرج فتوة المنطقة ولكن هو الوحيد اللي شايف الفيلم وهو يقرأه كصور".