محمد حماقي عن حفله الأخير في جدة: "كانت ساحرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته بحفل جده الذي أقيمت فعالياته أمس، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة اكس، وقام بنشر مجموعة صور من الحفل.

منشور محمد حماقي:

وقال ‘حماقي’،:جدة اشتقت لك أشكركم ليلة أمس كانت ساحرة"

حماقي

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من الجمهور السعودي والعربي، وقدم حماقي خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه وكان أبرزهم لا ملامة، ليمون نعناع، ياستار، دلعنا كتير، مابلاش، واحده واحده، نسمة شوق، وغيرهم.

حماقي

وفي سياق آخر نشر النجم محمد حماقي صورة له مع ابنته الوحيدة فاطمة، بصحبة المستشار تركي آل شيخ، والتقطت الصورة في المقصورة الرئيسية لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد فريق إنتر ميامي، وهي مباراة تواجد فيها نجم الفريق ميسي.

آخر أعمال محمد حماقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.

حماقي

كلمات أغنية ايه السعادة دي

ويقول مقطع من الأغنية:إيه السعادة دي إنت بالنسبة لي حبي الأبدي، إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي، إنت غالي عندي إيه ده اللي أنا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري، كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعمري يهدي،

إيه السعادة دي إنت بالنسبة لي حبي الأبدي إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي، (إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه، يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري