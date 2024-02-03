بعد تصدرها التريند.. تعرف على نشأة أميرة أديب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب التريند على محركات البحث جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا معاد، وفي السطور الآتية سنتاول نشأة أميرة أديب.

نشأة أميرة أديب



نشأت أميرة بين عائلة فنية فإن والدها المخرج والمنتج عادل أديب ووالدتها الفنانة منال سلامة وخالها الفنان شريف سلامة وعمها هو الإعلامي الكبير عمرو أديب وزوجة عمها لميس الحديد، كما أن جدها من جهه الأب هو الكاتب الكبير والعظيم عبد الحي أديب وجدها من جهه الأم هو المخرج الكبير سلامة حسين.

تفاصيل مسلسل "وبينا معياد"

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف يتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف يواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.



آخر أعمال أميرة أديب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.



والجدير بالذكر أن أميرة ايضًا درست تمثيل وإخراج خارج مصر الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس.

حياة أميرة علي السوشيال ميديا





حققت أميرة شهرة كبيرة ونسبة مشاهدات عالية علي السوشيال ميديا وخاصة في فترة كورونا، حيث قامت بنشر العديد من الفيديوهات بإنه ا تريد العودة إلي عائلتها في مصر وترك أمريكا، ولكنها لا تستطيع بسبب توقف السفر، مما جعل الجميع ينشر هذا الفيديو وساعد ذلك علي معرفتها بشكل كبير وجعل الكثير يقوم بمتابعتها.



كما تشارك ايضًا متابعيها بالعديد من الفيديوهات علي مقوقع الفيديوهات "تيك توك" ولها جمهور كبير عليه

