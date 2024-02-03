رنا سماحة تهنئ صناع عمل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة رنا سماحة بمسلسل “حالة خاصة” والذي حقق نجاحًا هائلًا منذ عرض أولى حلقاته، ولاقى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد، فعبرت رنا بسعادتها البالغة بالمسلسل وجميع صناع العمل عبر حسابها الشصخي على “فيس بوك”.

كتبت رنا سماحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" مشيدة بإداء أبطال مسلسل "حالة خاصة" وعلقت قائلة: "كل فترة كده بيتعمل مشروع بشباب جديد يكسر الدنيا فيدينا إمل إن مش دايمًا لازم وسايط ولا شلة معينة، لا لسه في ناس بتعمل فن بجد دون أي حسابات لسه في ناس بتعمل أعمال تحترم عقلية المشاهد وترتقي بالفن وليها هدف ورسالة".

وأردفت قائلة: "حالة خاصة واحد من أهم الأعمال اللي شفتها الفترة الأخيرة أبطاله شباب مع نجمة كبيرة غادة عادل خلقوا في ١٠ حلقات حالة ممتعة، طه دسوقي قد إيه موهوب وفنان أوي وفي فترة قريبة هيبقى من أهم كوميديانات الجيل.. اختيار الأستاذ هاني شنودة لمزيكا المسلسل من أكتر الحاجات اللي بسطتني أوي وحسستني إني فعلًا بتفرج على عمل مختلف ومميز".

وتابعت: "نيجي هنا لعنصر مهم جدًا وهو الأستاذ طارق الجنايني قد إيه بحترمه ولما بشوف اسمه على أي عمل ببقى متأكدة إني هتبسط.. منتج بيعمل فن بجد قلبه جامد مبيفرقش معاه إنه يشتغل مع نجم كبير أو صغير".

وتحدثت رنا عن دور المؤلف قائلة: "مهاب طارق كاتب الحدوتة حلو أوي مبسطة ومليانة أفكار وتريكات ونقلات عبدالعزيز النجار مخرج شاب موهوب ومختلف وترجم الورق بمنتهى الروعة حتى التتر مستخسرش أنه يورينا تتر مختلف".

وأما عن دور الفنانة وئام مجدي قالت: "وئام مجدي بقى صاحبتي وحبيبتي الشطورة مبسوطة بيكي أوي شكرًا يا جماعة المسلسل فعلًا حالة خاصة".

قصة مسلسل “حالة خاصة”



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.



أبطال مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.