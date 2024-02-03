والدة دياب.. ميرفت أمين تبدأ تصوير مسلسل "مليحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت النجمة ميرفت أمين في تصوير أولى مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “مليحة” والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل شخصية ميرفت أمين في مسلسل "مليحة"

وتجسد ميرفت أمين شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عمرو عرفة، واختار المخرج مواقع التصوير حيث اختار الظهر الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح.

تفاصيل مسلسل "مليحة"

يلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان.