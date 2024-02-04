نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاني من عقدة تجاه الرجال.. تعرف على تفاصيل شخصية نسرين طافش فـ "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نسرين طافش لطرح فيلمها الجديدة “السيستم” مع الفنان أحمد الفيشاوي، المقرر عرضه يوم 7 فبراير بجميع دور العرض المصرية، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض العربية.

تجسد الفنانة نسرين طافش دور تُذعى "عائشة"، تعاني من عقدة تجاه الرجال، سيدة جميلة ومغرورة وقعت في أكثر من تجربة فاشلة مع الرجال، وتتعرض للمشاكل الكثيرة التي تؤثر على حياتها الاجتماعية وعلاقتها بالمجتع الذى حولها

"لكل السناجل".. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه "السيستم"



كما روج الفنان أحمد الفيشاوي لأحدث أعماله السينمائية “سيستم” المقرر عرضه يوم 7 فبراير بجميع دور العرض المصرية، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض العربية، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه فيلمه الجديد مؤخرًا "عادل مش عادل".



وشوق الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره لفيلمه الجديد "السيستم" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "لكل السناجل.. لكل الجود بويز اللي حظهم وحش مع البنات، لكل البنات اللي اتلعب بيهم من الباد بويز، السيستم وصل وهيسستمكم كلكم فيلم السيستم بجميع دور العرض المصرية 7 فبراير وقريبًا بجميع الدول العربية".



فيلم "السيستم"





فيلم “السيستم” يضم مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

أحداث فيلم السيستم





فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاءالشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.