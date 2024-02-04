10 فبراير.. محمد صبحي يستضيف العرض المسرحي "عائلة ونيس"

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفنان محمد صبحي العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا بحضوره وحضور الفنانة نورهان ورئيس مجلس إدارة مدرسة إيفي الدولية، فالعرض يقدمه مجموعة من الطلبة والطالبات، ويستند العمل للنص الأصلي لمسرحية " عائلة ونيس " التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان والنجم الكبير محمد صبحي.

تفاصيل مسرحية عائلة ونيس

جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروق وهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف.