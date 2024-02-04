في هذا الموعد.. محمد صبحي يستضيف مسرحية عائلة ونيس في مدينة سنبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الفنان محمد صبحي، العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير من الشهر الجاري بمسرحه بمدينة سنبل في الساعة الخامسة والنصف مساء، وبعد العرض يعقد مؤتمر صحفي بحضوره وحضور الفنانة نورهان، وأبطال المسرحية من الطلبة والطالبات الذي قرروا تقديم المسرحية التي تستند للنص الأصلي لمسرحية "عائلة ونيس" التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان محمد صبحي.

تفاصيل عرض مسرحية عائلة ونيس

وأكدت الفنانة نورهان المشرفة على المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحي نفسه بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

عرض مسرحية ونيس أول مرة

يذكر أن مسرحية "عائلة ونيس" تم تقديمها لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروقوهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف.

أحداث مسرحية عائلة ونيس

مسرحية ونيس تتحدث عن العائلة الشهيرة والتي هي عائلة ونيس ولكن تحصل عدة مفارقات، الأولى هى جلوس ونيس في المنزل وميسا هى التي تعمل الآن وتعرضهم لفتاة خرساء يعرض الجميع عليها المساعدة ويحبها أكبر أولاد ونيس ويأتي لهم برنامج تلفزيوني مسابقات ليسألهم عن أسئلة فيجاوبوا عليها والكثير من المفارقات.