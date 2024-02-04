نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد تحصل على إجازة من "هي وصبايا الخير " بسبب أزمة عمليتها الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الإعلامية ريهام سعيد الحصول على إجازة من برنامج “ هي وصبايا الخير” المذاع عبر قناة هي بسبب سوء حالتها النفسية بعد إجرائها عملية تجميل معلنة ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”.

كتبت ريهام سعيد: “أنا آسفة أنا في إجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن هتوحشوني”..

نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات ووالصور إنستجرام صورة لها وذلك بعد إتمامها أسبوعين على عمليتها التي تمت بالخطأ وكانت سبب في تشويه وجه مما سبب إثارة جدال واسع وتعاطف الجمهور معها.

وعلقت على الصورة “هل هذا المظهر طبيعي بعد عملية شد وجه تمت منذ أسبوعين؟!”؟

وعلى الرغم من تعاطف البعض معها والدعاء لها هاجمها البعض الآخر وذلك بسبب إجرائها عملية جراحية لتغيير ملامح وجهها.

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة والإعلامية ريهام سعيد مسلسل "إنحراف” الذي عرض في السباق الرمضاني عام ٢٠٢٢ وتغيبت عن السباق الرمضاني الماضي.

شارك في بطولة مسلسل إنحراف الفنانة روجينا والفنان أحمد صفوت والفنانة القديرة سميحة أيوب والفنانة لوسي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان محمد لطفي والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد الكيلاني والفنانة سما إبراهيم والفنانة دينا محسن الشهيرة ب “ ويزو” وعدد آخر من الفنانين والفنانات، والعمل من إخراج المخرج رؤوف عبد العزيز