نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تروج لمسلسل "بين السطور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة صباح مبارك لدورها في مسلسل “ بين السطور” من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت صبا مبارك:' مين شاف الحلقة النهاردة، بين السطور".

وتصدر اسم الفنانة صبا مبارك محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي.

تستعد الفنانة صبا مبارك لعرض أحدث أعمالها الدرامية “موعد مع الماضي” بالتعاون مع النجوم أسر ياسين، على نتفليكس، خلال الأيام المقبلة.





ويتكون مسلسل موعد مع الماضي من 8 حلقات، وتدور قصته شخص يدعي يحيى يسعي للانتقام لمقتل شقيقته نادية، حيث يتناول ذلكالأمر وإثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي.

موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وصبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمد علاءوتامر نبيل وهدى المفتي، المسلسل من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري.

ويعرض حاليًا لـ صبا مبارك بجميع دور العرض، فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

قصة العمل

تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.