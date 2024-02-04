“إنا لله وإنا إليه راجعون”.. هدى المفتي تنعي في وفاة والدة تارا عماد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة هدى المفتي، زميلتها تارا عماد في وفاة والدتها، حيث أعلنت الفنانة تارا عماد عن وفاة والدتها منذ قليل دون الإفصاح عن سبب وفاتها والكشف أي تفاصيل.



وكتبت الفنانة هدى المفتي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إنا لله وإنا اليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي".

و أضافت: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدة اختي الغالية/ تارا عماد على ان يكون صلاة الجنازة الاحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة بالشيخ زايد، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما يبقى الثوب الأبيض من الدنس".

أخر أعمال الفنانة هدى المفتي

يذكر أن أخر أعمال هدى المفتي مسلسل "الصندوق" الذي عرض سنة 2023، وهو من نوعية أعمال ال 16 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض حول ثلاثة أصدقاء يصلهم صندوقًا يحتوي على أدلة من جرائم سابقة، حيث يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض، وفي المسلسل سنعرف هل الأصدقاء سيصلون بالفعل إلى هوية المرسل؟ وهل سيتمكنوا من حل خيوط الجرائم؟ وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

أبطال مسلسل "الصندوق"

كما يشارك في بطولة مسلسل الصندوق هدى المفتي بدور فتاة تدعى نور، وأحمد داش بدور فتى يدعى ياسين، وعلى قاسم، وسماح أنور، وكريم قاسم سرور، وريهام عبد الغفور، وبسام رجب، ومحمد التاجي، وتارا عماد، وحمزة العيلي، ويعد المسلسل من تأليف: مصطفى صقر، وإخراج: مروان عبد المنعم.

أخر أعمال الفنانة تارا عماد

يذكر أن أخر أعمال الفنانة تارا عماد مسلسل "العودة" وتدور أحداث المسلسل حول شخصية تدعى آدم الذي هرب يوم زفافه على ابنة عمه من مدينة الأقصر، مسقط رأسه، فلم يجد أخوه مفرًا من الزواج منها لإنقاذ سمعتها، وخوفًا على عمه أيضًا، وبعد غياب سنوات يعود آدم إلى مدينته الأقصر ليبحث عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة، وهنا يكتشف ان سبب اختفاء شقيقه منجم ذهب.



أبطال مسلسل "العودة"

يعد المسلسل من بطولة شريف سلامة في دور مميز بشخصية تدعى أدم سلطان عوض الله، حمزة العيلي، تارا عماد، وليد فواز، تامر نبيل، عصام السقا، ولاء الشريف، بسنت شوقي، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، لبنى ونس، عايدة فهمي، محمد عبد العظيم، أحمد والي وغيرهم، المسلسل من تأليف: أمين جمال، إخراج: أحمد حسن، إنتاج: شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.