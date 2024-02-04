خاص| أشرف عبد الباقي: أمنيتي تتحققت في "جولة أخيرة".. وفكرة انتقالي إلى الأكشن لم تكن مستبعدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أشرف عبد الباقي، سعادته بتفاعل الجمهور حول دوره في مسلسلة الجديد التي يحمل اسم "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا، وإخراج مريم أحمدي، والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرضة منذ الحلقة الأولي.

أشرف عبد الباقي: ردود الأفعال عن شخصيتي في "جولة اخيرة" مؤشر قوي

وقال أشرف عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "ردود الأفعال على الشخصية والمسلسل بشكل عام إيجابية، وتفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مؤشرًا قويًا، برغم من أنها ردود سلبية أو إيجابية هامة على عكس الاستفادة من آراء في الشارع أو الأصدقاء أو العائلة".

أشرف عبد الباقي: دائمًا أتمنى تحقيق النجاح عند قيامي بأي مشروع

وتحدث أشرف عبد الباقي عن تقدير الجمهور لدوره، مؤكدًا: "في فرق بين التوقع والتمني، وأنا دائمًا أتمنى تحقيق النجاح عند قيامي بأي مشروع، فأنا مسرور بتقدير الجمهور للدور، وبدأت أرى تحقيق الأماني التي كنت قد صرحت بها منذ بداية العرض، حيث تلقيت ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة 3".

أشرف عبد الباقي: تجربتي في "جولة أخيرة": مختلفة

وعن تجربته في الكوميديا والأعمال غير الكوميدية قال أشرف عبد الباقي، مؤكدًا: "لقد قدمت العديد من الأعمال خارج الكوميديا، مثل "حضرة المحترم" و"صياد اليمام" و"جبر الخواطر" ولكن مسلسل "جولة أخيرة"، ظهرت تجربتي بشكل مختلف وبتوقيت يسمح للجمهور بالتعبير عن رأيهم بشكل أوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحليل أوسع للردود سواء من النقاد أو الجمهور العادي، ولكن في السابق كنا نعتمد على تقييم الجراندات وآراء النقاد والجمهور عند لقائهم في الشارع.

وتابع عبد الباقي: "ولكن اليوم، يمكن قراءة ردود الفعل بشكل أوسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثر بشكل كبير على تصاعد الاهتمام والتفاعل مع المسلسل، وفكرة الانتقال إلى الأكشن لم يكن مستبعدًا، مشددًا على أنه لن يتخذ خطوات في هذا الاتجاه إلا إذا تم تنفيذها بشكل محترف ودقيق ليتناسب مع المرحلة العمرية الحاليا، وجسمانيا.

ووصف الفنان أشرف عبد الباقي تجربته في مسلسل "جولة أخيرة" بأنها كانت جميلة ورائعة، مشيرًا إلى أنه يفضل عدم تقديم تقييم شخصي لتجربته، ولكنه أكد أنه فرح بالردود الإيجابية التي تلقاها.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».