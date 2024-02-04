محمد فراج: "مفيش زي موهبة منى زكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة منى زكى ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر “mbc مصر ” للتحدث عن تجربتها في فيلم “ رحلة ٤٠٤”

وقال فراج خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ الحكاية” مع الاعلامي عمرو أديب: "منى زكي دي على جمب موهوبة وجميلة وصادقة ربنا يحرسها تستاهل أكتر من اللي هي فيه بكتير".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيم أول أمس مؤتمر صحفي للكشف تفاصيل الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي من المقرر إقامة فعاليتها من الرابع عشر من فبراير الجاري، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والنجم محمود حميده، الفنان أحمد فتحي، المخرج مجدي أحمد على، سلوى محمد على، خالد الحجر، هيثم الخميسي، جابي خوري، المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية

وقد أعلن خلال المؤتمر قائمة الأفلام الطويلة وكان من ضمنهم هو فيلم "رحلة 404" ويعتبر هو الفيلم المصري الوحيد المرشح لهذه الجائزة، وقد أعربت منى زكي عن سعادتها بترشيح الفيلم لهذه الجائزة

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وفي كلمته قال الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، إن البعض يتعامل مع المهرجانات على أنها فرح، مشددًا على أن المهرجانات جزء مهم من صناعة السينما، مشيرًا إلى أن مهرجان الأقصر على الرغم من أهميته إلا إنه لا يزال يواجه العديد من التحديات الصعبة لكل صناعه.