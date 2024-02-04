نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني شتا يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان حسني شتا جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك لفيلمه الجديد.

ونشر البوستر الرسمي للفيلم وعلق عليه “ يوم ٢/٧ بجميع دور العرض في مصر والدول العربية اللي مش هيدخل الفيلم هزعل منه.فيلم مفيش منه"

درويلة حسني شتا

أبطال فيلم "درويلة "

يشارك في بطولة فيلم “ درويلة” الفنان محمود عبد المغني والفنان حسني شتا والفنانة آيتن عامر والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان محمد على رزق،و الفنان إبرام سمير، و لأول مرة مسلم، والنجمة لبنى ونس، الفنانة نهال نور، الفنان محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

البوستر الرسمي لأبطال فيلم درويلة

آخر أعمال حسني شتا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان حسني شتا السينمائية فيلم “ هارلي ” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر والفنان القدير محمود حميدة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أما في الدراما فشارك في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل أبرزهم “ جعفر العمدة” و“ الكتيبة ١٠١”