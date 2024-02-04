فن ومشاهير

حسني شتا يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "درويلة"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان حسني شتا جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك لفيلمه الجديد.

 

ونشر البوستر الرسمي للفيلم وعلق عليه “ يوم ٢/٧ بجميع دور العرض في مصر والدول العربية اللي مش هيدخل الفيلم هزعل منه.فيلم مفيش منه" 

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درويلة حسني شتا 

 

أبطال فيلم "درويلة "

 

يشارك في بطولة فيلم “ درويلة” الفنان محمود عبد المغني والفنان حسني شتا والفنانة آيتن عامر والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان  محمد على رزق،و الفنان  إبرام سمير،  و لأول مرة مسلم، والنجمة لبنى ونس، الفنانة  نهال نور، الفنان  محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

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البوستر الرسمي لأبطال فيلم درويلة 

آخر أعمال حسني شتا 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان حسني شتا السينمائية فيلم “ هارلي ” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر والفنان القدير محمود حميدة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أما في الدراما فشارك في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل أبرزهم “ جعفر العمدة” و“ الكتيبة ١٠١” 

 

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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