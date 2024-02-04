نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحافظ على صدارة يوتيوب بأحدث كليباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحافظ نجم الجيل تامر حسني على صدارة موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وذلك بأحدث أغانيه التي طرحها مؤخرًا وهما كليب "موحشتكيش" وكليب "معلش" ويذكر أن هذه الكليبات هي من ألبوم "هرمون السعادة" المقرر طرح باقي أغانيه في الأيام المقبلة.

وكليب "موحشتكيش" هو من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وإخراج تامر حسني وقد وصلت مشاهدات الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 22 مليون مشاهدة، ويحتل الان التريند رقم 26.

وكليب "معلش" هو من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع معاذ، وقد وصلت مشاهدات الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 14 مليون مشاهدة، ويحتل الان التريند رقم 10.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..

ماذا تقول كلمات أغنية "معلش" ؟

معلش.. استحمليني

أنتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلًا

حقيقي اللي فاضلي

قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

100 شكرًا للي وجعنا

وخان فجأة الامانة

كده كنا هنتعب أكتر

لو كان طول معانا

شكرًا للي علمنا

نهاية التقدير إهانة

الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم أوجاعي

فكروني بالغنم

أكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابة

وفي النهاية ياكله الراعي

معلش.. استحمليني

ويا جمالك وأنتي في حالك

ساكتة بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة ( آه )

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا (والمرايه ديا)

افضفض ليها وتسمعني (تسمعني)

مفيش مكان في الكون يساعني (يساعني)

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني ( كله باعني