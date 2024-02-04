نانسي صلاح تنضم لأبطال مسرحية "رمضان ميوزيكال سكول" بطولة محمد هنيدي

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أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة نانسي صلاح، إلى قائمة أبطال مسرحية "رمضان سكول ميوزيكال بطولة الفنان محمد هنيدي

أبطال مسرحية "رمضان سكول ميوزيكال"

ومن المفترض عرض المسرحية في موسم الرياض، ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم منهم نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ ومن إخراج خالد جلال.

نانسي صلاح تخطف الأنظار في "حدوتة منسية "

تمكنت الفنانة نانسي صلاح في تكوين قاعدة جماهيرية من خلال مسلسل حدوته منسية،نظرا لأسلوبها السهل الممتنع وقوة شخصيتها الذي يعرض حاليا عبر منصة watch it، وقنوات cbc.



أبطال مسلسل "حدوتة منسية"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سوسن بدر وأحمد فهيم واحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام اسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وامير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد ومجموعة كبيره من النجوم.



آخر أعمال نانسي صلاح

والجدير بالذكر آخر اعمال الفنانة نانسي صلاح مسلسل "ستهم"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وحازت شخصيتها علي إعجاب الجمهور ونالت على العديد من الجوائز.

