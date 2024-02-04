نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تشعّ جمالًا وأناقة عبر حسابها على "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة شيري عادل إعجاب متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من خلال إطلالتها الرائعة والأنيقة. حيث قدمت شيري صورة لها التي أبرزت جمالها الطبيعي وأناقتها.

وظهرت شيري في الصور بإطلالة مميزة ومتألقة، حيث اختارت ملابس مواكبة لأحدث صيحات الموضة والأناقة. كانت ترتدي بلوزة وبنطلون لونهم رصاصي يبرز جمال بشرتها ويعزز أنوثتها. كما اختارت تسريحة شعر بسيطة وناعمة تنسجم مع إطلالتها.

تعليقات الجمهور على منشور شيري عادل



لاقت الصور إعجابًا كبيرًا من قبل متابعيها، حيث تفاعلوا بشكل إيجابي مع المنشورات وعبّروا عن إعجابهم بجمال شيري وأناقتها. كما تمنوا لها المزيد من النجاح والتألق في مسيرتها الفنية.

مشاركة شيري عادل في فيلم" عادل مش عادل "

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة شيرى عادل من خلال فيلم " عادل مش عادل "

أبطال فيلم" عادل مش عادل "

ويضم فيلم "عادل مش عادل" مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه، نوال وغيرهم من النجوم

العمل قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.



آخر أعمال شيري عادل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة شيري عادل مسلسل "الوصفة السحرية" (لزواج ناجح) ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.

