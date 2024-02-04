نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد الغني تشارك جمهورها كواليس مسلسل "صلة رحم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هبة عبد الغني جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك كواليس مسلسلها الجديد “ صلة رحم" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت صورة تجمعها بفريق العمل معلقة عليها "الجريمة الكاملة فسيخ ورنجة في بيروت.. كواليس مسلسل (صلة رحم)".

كواليس مسلسل صلة رحم

هبة عبد الغني تعيش فترة إنتعاش فنية

من جانب آخر تعيش الفنانة هبة عبد الغني فترة إنتعاش فنية فتشارك في أكثر من عمل في هذه الفترة فيعرض إليها مسلسلي “ وبينا ميعاد” والتي تجسد شخصية الطبيبة النفسية الذي يلجأ إليها دائمًا حسن ونادية حتي يقوموا بحل مشاكل أولادهم.

والعمل الآخر وهو “ حدوتة منسية” والتي تجسد دور عرافة وكانت قد روجت للدور والمسلسل مسبقًا حيث كتبت “ كذب المنجمون ولو صدفوا” ويحقق دورها نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أبطال مسلسل “ صلة رحم”

يشارك في بطولة المسلسل الفنان اياد نصار والفنانة هبة عبد الغني والفنان محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.