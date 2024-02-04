نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا الرافعي تروج لأغنيتها الجديدة "خطر حبك" بمناسبة عيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق صبا الرافعي، هذا الحدث الاستثنائي في عيد الحب، حيث ستكون مناسبة مثالية للاحتفال بالحب والاستمتاع بأغاني صبا الرافعي المتميزة.

وقررت صبا لترويج عن أغنيتها الجديدة المثيرة بعنوان "خطر حبك"، من خلال مشاركتها والكشف تفاصيل الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" قريبا ً أغنية عيد الحب خطر حبك، كلمات صبا الرفاعي، ألحان وتوزيع خالد نبيل".



تعليقات الجمهور على منشور صبا الرافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يوفقك، دايما متميزة، وغيرها من التعليقات.



صبا الرافعي تخطف الانظار في وبينا ميعاد الجزء الثاني

تمكنت صبا ان تخطف الأنظار من خلال



مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني والذي يعرض عبر منصة "watch it" ومجموعة قنوات "Dmc "والذي

تجسد صبا شخصية دينا وهي مهندسة ديكور،

والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال وانتاج ابراهيم حمودة ويلعب بطولته النجوم صبري فواز وشيرين رضا وبسمة احمد ومدحت صالح والكثير من النجوم.

معلومات عن صبا الرافعي

صبا ممثلة ومخرجة درست الاخراج في أكاديمية المخرج الراحل رأفت الميهي وقدمت فيلم قصير من إخراجها بعنوان الرحلة حصد الكثير من الحوائز وصورته في اسوان.

وقدمت كممثلة الكثير من الأدوار منها نصيبي وقسمتك ٢ و٣ وكارمن ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير واجازة مفتوحة وشارع ٩ وملف سري ورانيا وسكينة واولاد ناس والضاحك الباكي.

