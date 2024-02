نجمات تزوجن رجالًا أكبر منهن سناً بكثير .. ما السبب المال او الشهرة أم ماذا؟

الرياض - محمد الاطلسي - ايضـــــــاً :

لأول مرة محمد إمام يرد على منع الزعيم عادل إمام من الظهور!

أجمل مليارديرة في الثلاثينيات من العمر .. 5 أسباب جعلت ريهانا أيقونة في عالم الموضة ؟

الفنانة أروى السعودية تنشر كواليس تصوير أغنية فكم قالوا !

أعراض سرطان الكبد تستدعي مراجعة الطبيب وطرق حماية الكبد

هذا ما قالته نانسي عجرم عن أغنيتها الجديدة "عام جديد"

أفضل وجهات السفر حول العالم بينها مدينتان عربيتان

مقتل عشرات الإسرائيليين في غزة من هذا الطرف الخفي !

مليوني مشاهدة تقترب منها الفنانة هيفاء وهبي لفيديو كليب اغنية "وصلتلها"

أثرى رجل في العالم هذه ديانته و ثروه الضخمة تفوق الخيال

20 طعام ينصح الاطباء بتناوله يخفض نسبة السكر في الدم بدون الأنسولين

10 ممثلين الاغنى في العالم عاشوا بين الإبداع وكسب الأموال !

اقرا أيضا :

�ي رحلة الحياة، يتقاطب القلب وتتداخل الأحلام مع الواقع، فتنسجم نغمات الحب في زواج يجمع قلبين رغم الاختلافات، وفي بعض الأحيان يستبعد الحب، ويحتل المال الحيز الأكبر في الارتباط. وتعتبر هوليوود أبرز مثال للقصص المماثلة إما على الشاشة أو حتى في حياة النجوم الحقيقية، حيث تكون الشهرة سبباً أو فرصة لخلق فرص الحب وفي بعض الأحيان سبباً لانتهاء الحب. ولكن في جميع الحالات أعلاه لا يعرف الحب والارتباط بشكل عام عمراً، وكثيرة هي الأمثلة التي أكدت لنا أن فارق العمر يبقى رقماً لا قيمة له أمام ذلك، وعليه سنستعرض قصص النجمات الشجاعات اللواتي تحدين فارق العمر. نجمات اخترن الارتباط برجال أكبر منهن سناً بكثير 1- كاتي هولمز وتوم كروز كان زواج كاتي هولمز وتوم كروز حديث الصحافة ووسائل الإعلام في أبريل 2005 حيث كان فارق السن بينهما بارزاً، فتوم أكبر من كاتي بـ16 عاماً. وكانت النجمة حينها في بداية مسيرتها الفنية، بينما كان توم كروز نجماً عالمياً مشهوراً بأفلامه الناجحة. تعرضت علاقتهما للكثير من الانتقادات والتكهنات في وسائل الإعلام، وتكهن الكثير حول طبيعة العلاقة وما إذا كانت تلك مجرد حملة إعلانية أم علاقة حقيقية. ومع ذلك، أصر الثنائي على أن علاقتهما حقيقية وصادقة. استمر زواجهما لمدة ست سنوات، ورزقا بابنة تدعى سوري في أبريل 2006. ومع ذلك، انتهت العلاقة بين كاتي هولمز وتوم كروز بانفصالهما في عام 2012، وتم الاتفاق على الطلاق بشكل ودي. 2- هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارت زواج هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارت كان أحد الأحداث المهمة في عالم الترفيه، تزوج الثنائي في 15 يونيو 2010، وكان الفارق في السن بينهما بارزاً، حيث إن هاريسون فورد كان أكبر من كاليستا فلوكهارت بنحو 22 عاماً. التقى الثنائي لأول مرة في حدث خيري عام 2002. كان ذلك خلال حفل توزيع جوائز "Golden Globe Awards". بدأت بعدها علاقتهما وتطورت بسرعة. واستمرت حتى أخذا قرار الزواج في عام 2010. هاريسون فورد هو ممثل أمريكي شهير وقدير، اشتهر بأدواره في أفلام مثل "Indiana Jones" و"Star Wars" و"Blade Runner". بدأت مسيرته الفنية في الستينيات، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم هوليوود. أما كاليستا فلوكهارت، فهي ممثلة أمريكية اشتهرت بأدوارها في المسلسل التلفزيوني "Ally McBeal" الذي عُرض في التسعينيات. كانت فلوكهارت أيضاً ناشطة في الأعمال الخيرية. منذ الزواج، استمر الثنائي في بناء حياتهما المشتركة، وحفاظاً على حياتهما الشخصية بعيدة عن الأضواء والتسليط الإعلامي، مما جعل الكثير من التفاصيل الخاصة بحياتهما الشخصية غير متاحة للجمهور. 3- أليشيا فيكاندر ومايكل فاسبيندر زواج أليشيا فيكاندر ومايكل فاسبيندر كان أمراً خاصاً في عالم الترفيه، تزوج الثنائي في أكتوبر 2017 بحفل زفاف خاص في إسبانيا. يبلغ فارق السن بينهما حوالي عشر سنوات، حيث إن أليشيا فيكاندر من مواليد عام 1988، بينما وُلد مايكل فاسبيندر في عام 1977. ظهرا معاً لأول مرة في الإعلام كثنائي خلال حدث في عام 2016. وكما هو الحال مع العديد من الأزواج في صناعة الترفيه، يفضل الكثيرون الحفاظ على خصوصيتهم وعدم التحدث كثيراً عن حياتهم الشخصية. أليشيا فيكاندر هي ممثلة سويدية اشتهرت بأدوارها في عدة أفلام، من بينها "Ex Machina" و"The Danish Girl" التي فازت عنها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة. بدأت في مجال التمثيل في السينما السويدية، ثم انتقلت إلى الأفلام الدولية. أما مايكل فاسبيندر، فهو ممثل ألماني-إيرلندي نجح بشكل كبير في صناعة السينما. اشتهر بتقديم أدوار مميزة في أفلام مثل "Inglourious Basterds" و"Shame" و"X-Men" و"Prometheus". منذ زواجهما، يبدو أن الثنائي يعيشان حياة خاصة بعيداً عن الأضواء، ولم يكشفوا كثيراً عن تفاصيل حياتهما الشخصية. 4-إيمي ياسبك وجون ريتر إيمي ياسبك وجون ريتر التقيا لأول مرة في عام 1985 خلال تصوير فيلم "Problem Child"، حيث شاركا في العمل معاً. وقد نشأت بينهما علاقة صداقة أثناء تصوير الفيلم، وكانت هذه الصداقة هي الأساس الذي أدى إلى تطور العلاقة إلى علاقة عاطفية. في عام 1999، تزوج إيمي ياسبك وجون ريتر في حفل زفاف جميل. كان فارق السن بينهما حوالي 14 عاماً، حيث إن جون ريتر وُلد في عام 1948، بينما كانت إيمي ياسبك وُلدت في عام 1962. على الرغم من فارق السن، إلا أنهما كانا يعيشان حياة زوجية سعيدة. John Ritter كان من أبرز نجوم الدراما الكوميدية في التلفزيون الأمريكي، واشتهر بأدواره في مسلسل "Three's Company"، و"8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter". Amy Yasbeck هي ممثلة أمريكية، واشتهرت بأدوارها في الكوميديا والسينما، حيث شاركت في أفلام مثل "The Mask" و"Robin Hood: Men in Tights". للأسف، انقلبت حياة يمي ياسبك وجون ريتر بشكل مأساوي عندما توفي John Ritter في سبتمبر 2003 نتيجة لتمزق في الشريان الرئيسي للقلب. بعد وفاته، أصبحت زوجته ناشطة في مجال الصحة القلبية والتوعية حول أمراض القلب. 5- ميلا يوفوفيتش ولوك بيسون ميلا يوفوفيتش ولوك بيسون هما فنانان شهيران في عالم السينما، وكانت لديهما علاقة شخصية وفنية، التقيا لأول مرة أثناء تصوير فيلم "The Fifth Element" الذي أخرجه لوك بيسون. كان هذا في منتصف التسعينيات. تطورت علاقتهما بعد ذلك إلى علاقة عاطفية. تزوجت ميلا يوفوفيتش ولوك بيسون في عام 1997 عندما كانت في سن الـ22 وهو في سن الـ38. كان هناك فارق في السن بينهما، بحوالي 17 سنة. استمر زواجهما لمدة تقارب العامين فقط، وانتهى بالطلاق في عام 1999. بعد الطلاق، واصلت ميلا يوفوفيتش حياتها المهنية في عالم التمثيل وكان لديها نجاحات كبيرة في سلسلة أفلام "Resident Evil". وفي عام 2009 ميلا تزوجة من المخرج بول دبليو إس أندرسون. وأنجبت منه عدة أطفال. ميلا يوفوفيتش هي ممثلة وعارضة أزياء أمريكية مشهورة، اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل "Resident Evil" و"The Fifth Element". على الجانب الآخر، لوك بيسون هو مخرج ومنتج سينمائي فرنسي معروف بأفلامه الفنتازية والأكشن مثل "Leon: The Professional" و"The Fifth Element". تُظهر حياة الزواج والطلاق تعقيدات العلاقات الشخصية خاصة في عالم هوليوود، وقد اختار كل طرف متابعة حياته المهنية والشخصية بشكل منفصل بعد الانفصال. 6- كاثرين زيتا-جونز ومايكل دوغلاس كاثرين زيتا-جونز ومايكل دوغلاس هما ثنائي هوليوود الشهير تجمعهما قصة حب ونجاح في مجال التمثيل. التقى الثنائي لأول مرة في فبراير 1998، عندما قامت كاثرين بتقديم جائزة لمايكل دوغلاس في حفل جوائز Deauville Film Festival في فرنسا. تبادلا أرقام هواتهما بعد هذا اللقاء، وبدأ بالتواصل، وتطورت علاقتهما بشكل سريع، لكن كان فارق السن بينهما كبيراً، حيث إن مايكل دوغلاس أكبر من كاثرين زيتا-جونز بحوالي 25 عاماً، إلا أنهما تخطيا الأمر بشكل ملفت. وتزوج الثنائي في 18 نوفمبر 2000، وأثبتا للعالم بأسره أن الفارق الكبير في السن ليس عائقاً للحب. أنجب الثنائي ولدين هما ديلان وكاريس. على مر السنوات، مرت العلاقة بتحديات كبيرة ولكنهما تغلبا على الصعوبات وحافظا على زواجهما. كاثرين زيتا-جونز هي ممثلة ومغنية وراقصة، اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل "Chicago" و"Traffic"، وقد فازت بجائزة الأوسكار. أما مايكل دوغلاس، فهو ممثل ومنتج أمريكي، اشتهر بأدواره في أفلام مثل "Wall Street" و"Basic Instinct". في 2010، خضع مايكل دوغلاس لعلاج لسرطان الحنجرة، وكان للعائلة دور كبير في دعمه.