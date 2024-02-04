26 فبراير.. مدحت صالح يقدم حفلا جديدًا بالأوبرا تلبية لرغبة الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مدحت صالح عن تقديمه حفل آخر بالاوبرا وذلك يوم 26 فبراير الجاري وذلك تلبية لطلبات الجمهور بعد نفاذ تذاكر حفل يوم 25 فبراير.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة الحفل وعلق عليها قائلًا: "طلبات الجمهور أوامر، نظرًا لنفاذ تذاكر حفل ٢٥ فبراير

قررنا بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية برئاسة د/ خالد داغر إقامة حفل يوم ٢٦ فبراير وذلك لتلقينا العديد من الطلبات لإقامة حفل آخر. شرف لي محبتكم ودائما انتم في قلبي"

منشور مدحت صالح

مشاركة مدحت صالح في حفل الأساتذة

كما شارك مدحت صالح مؤخرًا، في حفل "الأساتذة 3" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر،.

وقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة من الأغاني وسط تفاعل جماهيري، وهذا الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ "الأساتذة".

أخر أعمال الفنان مدحت صالح

شارك الفنان مدحت صالح مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل “ وبينا ميعاد ” الذي يتم عرضه حاليا على شاشة dmc الفضائية، وتدور أحداث العمل حول المشاكل والعقبات التي يتعرض لها حسن ونادية بسبب أولادهم خاصة بعد أن اكتشفوا أنهم يلجأون إلى الكذب والتعامل مع الأخطاء على أنها اشياء طبيعية اي شخص يمكن أن يفعلها، فضلا عن عدد من المواقف الكوميدية التي ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، كما يسلط العمل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهامة.

جدير بالذكر أن مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب