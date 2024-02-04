في ذكرى رحيل جلال الشرقاوي.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج جلال الشرقاوي، والذي عاش حياة حافلة بالإبداع والنجاح في صناعة السينما المصرية. يُعتبر واحدًا من أبرز المخرجين في السينما المصرية والعربية، وقد أخرج العديد من الأفلام الناجحة والمحبوبة.

تعاون الشرقاوي مع عدد من النجوم والممثلين المصريين المشهورين، وقدم أعمالًا سينمائية متنوعة تنوعت بين الدراما والكوميديا.

ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز أعماله الفنية

معلومات عن جلال الشرقاوي

جلال الشرقاوي هو فنان ومخرج مصري. حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960



ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.



أهم اعماله الفنية



لم تقتصر نجومية جلال الشرقاوي من الناحية الاخراجية فقط، بل شملت آداؤه المبدع في التمثيل، وقد مثّل في مسلسلات أبرزها ملحمة الحب والرحيل في الأردن ومسلسل المفسدون في الأرض ، البحث عن طريق آخر، البدرون، ومن خاف سلم، خلى بالك من عقلك، موعد مع الاقدار، أمهات فى المنفى، وعدد آخر من الأعمال الدرامية

و مسرحية أرملة وثلاث بنات عام 1965،ثم تلاها مجموعة من الاعمال الهامة ومنها: دستور يا أسيادنا وعطية الأرهابية وقصة الحى الغربي، مدرسة المشاغبين، وغيرها من الأعمال الناجحة التى وصل عددها إلى 50 مسرحية.

إنتاج جلال الشرقاوي

قام الفنان جلال الشرقاوي بإنتاج عدد من الأعمال، منها مسرحية الجوكر للفنان محمد صبحى وفيلم موعد مع القدر للفنانة نبيلة عبيد.

وفاة جلال الشرقاوي

توفي الفنان الراحل جلال الشرقاوي في 4 فبراير 2022 بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كوروناعن عمر ناهز الثامن والثمانون.