نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات منى زكي في برنامج "الحكاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة منى زكي، في خطف قلوب الجماهير من خلال ظهورها ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وكشفت منى زكي عن تفاصيل وكواليس فيلم رحلة 404.



وقالت: "هاني خليفة جابلي الورق في 2011 وكل ما نقرر نعمله المنتجين كانوا بيقولوا ده مش فيلم جماهيري، ومش هيعجب الناس، فنعمل مشاريع تانية ونرجع تاني ندور على منتجين، وتقريبا لفينا على كل المنتجين، والرد كان إنه مش هيعجب الناس، وفي الآخر محمد حفظي هو اللي تحمس للفيلم عشان يطلع".



وأضافت: "في الوقت اللى جالى فيه الورق حملت في ابني الوسطاني، فكنت متخيلة إن دي حاجة معطلاني وفي الآخر مش هتكمل، ولكن الحمد لله كملت على خير".

منى زكي: "مش شايفة إن الفيلم فيه حاجة وحشة"



وتابعت: "الفيلم متصنف للكبار فقط ولم أتوقع إنه هيتصنف +18 يعني قولت ممكن 16+، ومن أول يوم وأنا حباه ومش شايفة إنه فيه حاجة وحشة، بالعكس حابة الفلسفة اللي وراه، وبعد ما صورنا شوية من الفيلم بدأت أفهم إزاي الناس ممكن تطلعك على المسرح فقلقت شوية".



منى زكي: “لازم نفهم إن إحنا مش ربنا.. وكل البني أدمين بتغلط”



وأشارت:"ولكن أكتر شئ طمني هو وجود أستاذ هاني خليفة، وعمرك ما هيجيلك إحساس إنك تقرف من شخصية غادة، ولازم نفهم إن إحنا مش ربنا، وكل البني أدمين بتغلط وليهم أخطاء حسب نسبة الخطأ".

قصة فيلم رحلة404

تدور قصة فيلم رحلة 404 في إطار درامي تشويقي، حول سيدة لها ماضي سيء تقرر طلب الغفران من الله والذهاب للحج، ولكن تواجهها العديد من العقبات.

أبطال فيلم رحلة 404



فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد رجاء، إنتاج محمد حفظي، وشاهيناز العقاد، وإخراج هاني خليفة.

آخر اعمال منى زكي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل تحت الوصاية، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله على الشاشة، وحازت منى على العديد من التكريمات نظرا لتفوقها في آداة شخصيتها بكل براعة.