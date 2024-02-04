فن ومشاهير

مدحت صالح يقدم حفلا جديدًا بالأوبرا تلبية لرغبة الجمهور

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 08:25 صباحاً - أعلن الفنان مدحت صالح عن تقديمه حفل آخر بالاوبرا وذلك يوم 26 فبراير الجاري وذلك تلبية لطلبات الجمهور بعد نفاذ تذاكر حفل يوم 25 فبراير.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة الحفل وعلق عليها قائلًا: "طلبات الجمهور أوامر، نظرًا لنفاذ تذاكر حفل ٢٥ فبراير

قررنا بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية برئاسة د/ خالد داغر إقامة حفل يوم ٢٦ فبراير وذلك لتلقينا العديد من الطلبات لإقامة حفل آخر. شرف لي محبتكم ودائما انتم في قلبي"

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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