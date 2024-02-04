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اليوم.. ساندي ضيفة عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس”

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، اليوم في برنامجه “واحد من الناس”،المطربة ساندي، ويذاع اللقاء في العاشرة مساءً على شاشة الحياة، ومن المقرر أن تقدم  باقة من أجمل أغانيها ومن الأغاني الطربية لكبار المطربين. 

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تفاصيل حلقة ساندي في برنامج “واحد من الناس” 

 

كما تكشف ساندي خلال الحلقة عن سبب اتخاذها مؤخرًا لقرار الاعتزال، ثم العودة مرة أخرى للغناء، وكواليس تلك المرحلة في حياتها، وأيضًا  التجربة الخطيرة التي مرت بها بسبب خطأ طبي.  

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ساندي تكشف كواليس فيلم “تاج” في برنامج “واحد من الناس” 

 

وسوف تتحدث أيضًا عن بدايتها وأول ألبوم لها، وعن آخر أعمالها السينمائية فيلم "تاج" مع النجم تامر حسني، وعن آخر أغانيها "الرعشة "والتي تزامنت مع عرض الفيلم، وأيضًا التجارب السينمائية السابقة لها مثل فيلم “خطة جيمي”، وفيلم“عيش حياتك”، كما تتناول الحلقة الحديث عن عائلتها ووالدها ووالدتها وأبرز الأسماء الفنية بالعائلة. 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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