بعد 4 أسابيع عرض.. سبب سحب فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الشركات الموزعة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" خلال الساعات القليلة الماضية، بسحبه من السينمات؛ لتحقيقه إيرادات ضئيلة، وتذيله قائمة الإيرادات اليومية منذ بدء عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



وجاءت إجمالي إيرادات فيلم" ليه تعيشها لوحدك"، على مدار 4 أسابيع عرض 578 ألف جنيه، وكانت آخر إيراداته في السينما يوم الجمعة الماضية 924 جنيهًا فقط، لذا تم رفعه من السينمات، ليلحق بفيلم "الملكة"، للنجمة هالة صدقي، فقد تم سحبه أيضًا من دور العرض السينمائية بعد أسبوعين فقط لتحقيقه إيرادات ضعيفة 460 ألف جنيهًا.



نجوم فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

الفيلم من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وهو بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، رؤى شانوحة، فاطمة عادل، وخاضت خبيرة التجميل أمينة شلباية لأول مرة تجربة التمثيل وقدمت خلاله دور والدة سلمى أبو ضيف وطليقة خالد الصاوي.

أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك”



فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية، مثل الوحدة، وآثار الطفولة في الحاضر، ودور الأسرة في تنئشة الأجيال، بجانب العلاقات العاطفية وفارق السن بين الطرفين المتجاوز 20 عامًا.

أفلام دور العرض السينمائية

ويتنافس العديد من الأفلام في دور العرض السينمائية منها فيلم "مقسوم"، "رحلة 404"، "أنا وابن خالتي"، "عصابة عظيمة"، "التجربة المكسيكية"،"ليلة العيد"، "شماريخ"، "الحريفة"،"عادل مش عادل"، "أنف وثلاث عيون"، "الإسكندارني"، "أبو نسب".