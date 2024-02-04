أحمد عز يكشف عن موعد انتهاء تصوير ”ولاد رزق 3.. القاضية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 10:28 صباحاً - كشف النجم أحمد عز عن كواليس وموعد انتهاء تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق 3.. القاضية"، المقرر عرضه في فترة عيد الأضحى 2024.

وقال أحمد عز خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي: "احنا خلصنا تصوير نص الفيلم تقريبًا والنص الثاني يتم تصويره في مصر، والمستشار تركي آل شيخ والجميع في المملكة كانو متعاونين ورافعين ثقف التوقعات للجزء الثالث من الفيلم إن شاء الله".

ومن المقرر أن يظهر نجم الملاكمة العالمي تايسون فيوري، بشخصيته الحقيقية في الفيلم المصري "ولاد رزق 3... القاضية"، مع أحمد عز وعمرو يوسف، حيث يتضمن الفيلم الذي يتولى إخراجه طارق العريان، مشاهد النزال التاريخي الذي جرى بين فيوري وخصمه فرنسيس نغانو في اثناء افتتاح "موسم الرياض" بالعاصمة السعودية.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" قد عرض عام 2015، والثاني عام 2019 بعنوان "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، ومن المنتظر أن يُعرض الجزء الثالث بعد مرور نحو 5 سنوات.

وتضم قائمة نجوم "ولاد رزق 3... القاضية"، كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، بالإضافة إلى قائمة من ضيوف الشرف والنجوم الجدد، تضم أسماء مصرية وعالمية، وهو من إخراج طارق العريان.