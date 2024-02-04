سحب فيلم ”ليه تعيشها لوحدك” لشريف منير من دور العرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 10:28 صباحاً - قررت دور العرض سحب فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ،الذى يقوم ببطولته شريف منير وخالد الصاوى بعد عرضه 4 أسابيع فقط؛ بسبب ضعف إيراداته.

وقد حقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" فى أخر ليلة عرض 924 جنيها، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 578 ألف جنيه، حيث فشل فى تحقيق المليون الأول وهو الأمر الذى دفع دور العرض لسحبه لإعطاء فرصة أكبر للأفلام الأخرى.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

وقد أعرب الفنان شريف منير عن غضبه لما يتعرض له فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك؟"، والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان شريف منير وخالد الصاوي، ولا سيما أن العمل يناقش قضية موجودة بالفعل يصمت الجميع عنها.

وتحدث شريف منير بغضب عن ما يتم ضد فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" الذي يشارك في بطولته إلى جوار خالد الصاوي وسلمى أبو ضيف، وطرح في دور العرض قبل أيام.

وفي لقاء إذاعي تحدث منير عن الفيلم مؤكدا أن الجمهور لم يعلم بطرح الفيلم في دور العرض، مشيرًا إلى أن هناك "شغل غير نظيف" يمارس تجاه هذا الفيلم.

"في حد بيوقع الفيلم"، هكذا وصف شريف منير ما يجري، مدللا على حديثه بعدم وجود أي دعاية للفيلم في الطرقات والشوارع، وعدم وجود أي إعلان خاص بالعمل.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.