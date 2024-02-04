نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد الحب.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائي جديد يوم الخميس الموافق 15 فبراير بمناسبة عيد الحب، في دار الأوبرا المصرية، ونفذت جميع تذاكر الحفل، ويقام الحفل بمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.



شروط حفل مدحت صالح

وقد وضعت الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح منها أنها غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى، وسوف تفتح الأبواب لدخول الجمهور للمسرح في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل في الساعة الثامنة مساءً.

والالتزام بالزي اللائق والفورمال، والدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع التصوير.



تفاصيل حفل مدحت صالح

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويغني مدحت باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، منها: "ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك احساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني، حمايا العزيز، واحد طيب".

آخر أعمال مدحت صالح



وفي سياق آخر، يشارك الفنان مدحت صالح في الجزء الثاني من مسلسل “ وبينا ميعاد ” الذي يتم عرضه حاليًا على شاشة dmc الفضائية، وتدور أحداث العمل حول المشاكل والعقبات التي يتعرض لها حسن ونادية بسبب أولادهم خاصة بعد أن اكتشفوا أنهم يلجأون إلى الكذب والتعامل مع الأخطاء على أنها اشياء طبيعية اي شخص يمكن أن يفعلها، فضلا عن عدد من المواقف الكوميدية التي ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، كما يسلط العمل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهامة.

جدير بالذكر أن مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب