انت الأن تتابع خبر قبل عيد الحب .. نزار الفارس أحب حورية فرغلي ويهديها وردة حمراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نزار الفارس الإعلامي العراقي عن مفاجأة للجمهور بإعلانه عن حبه للفنانة حورية فرغلي والتصالح معها وذلك بعد شهور من الخلافات بينهما، عقب إعلانه نبأ خطوبتهما، الذي نفته الفنانة حينها لوسائل إعلام.

حلقة حورية فرغلي مع نزار الفارس

أثارت هذه الحلقة جدلاً واسعاً في الشارع المصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بعدما زعم نزار طلب يد حورية فرغلي على الهواء،وموافقتها على خطوبتهما قائلًا: «أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا»، وكان رد فعل حورية فرغلي: «مبروك عليك أنا» ، ونشر فيديو لهما وهما يرقصان على أغنية لتنفى حورية الخبر وقتها مؤكدة أن الأمر غير حقيقي ومجرد مزحة واتهمته أنه يسعى لإحداث ضجة وتصدر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام اسمها وأعلنت عن مقاضاته في مايو الماضي، بعد استغلاله صورًا ومقاطع فيديو جمعتهما في كواليس تسجيل إحدى المقابلات التلفزيونية وإعادة نشرها، مدعيًا أنها صور خطبتهما.

نزار الفارس يهدي حورية فرغلي هدية خاصة

وعاد الثنائي مجددًا للترند بعدما نشر نزار مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، برفقة الفنانة حورية فرغلي، ووجّه حديثه لها قائلاً:«إن شاء الله كل أيامنا هي حب وسعادة يا حورية»، ثم أهداها باقة من الورود ومصحفاً، وقال “الفارس” خلال الفيديو:” إن الفيديو بتاريخ 2 فبراير قبل عيد الحب بأيام على أنغام أغنية “أنت الحظ” للهضبة عمرو دياب.

هل علاقة حورية فرغلي ونزار الفارس حقيقية أم تريند مقصود؟