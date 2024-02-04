مسلسل ”حدوتة منسية” يتصدر الأكثر مشاهدة على ”Watch IT”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 11:29 صباحاً - تصدر مسلسل "حدوتة منسية"، للنجمة سوسن بدر، قائمة الأكثر مشاهدة ورواجًا على "watch it"، والمسلسل يعرض على تلك المنصة قبل العرض التلفزيوني بـ 24 ساعة.

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلال الأحداث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

ويعرض مسلسل “ حدوتة منسية ” على قناة cbc في الساعة الثامنة مساء وفي الساعة الثالثة صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض كل أسبوع من السبت للأربعاء.

ويعاد عرض حلقات مسلسل “ حدوتة منسية” على قناة cbc دراما، في في تمام الساعة 11 مساءً مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً.