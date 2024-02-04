علاقة حورية فرغلي ونزار الفارس تثير الجدل من جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 11:29 صباحاً - تصدر الاعلامي العراقي نزار الفارس تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا لانتشار أنباء حول صلحه مع الفنانة حورية فرغلي، إثر خلافهما قبل أشهر.

وأثار نزار الفارس الجدل مرة ثانية حول وجود علاقة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي، وشارك الفارس جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة" إنستجرام،"، مقطع فيديو ظهر فيها برفقة حورية وهو يهنئها بمناسبة عيد الحب.

هل علاقة حورية فرغلي ونزار الفارس حقيقية أم تريند مقصود؟

وعن حقيقة وجود علاقة عاطفية تربط حورية فرغلي بالإعلامي نزار الفارس، انقسمت الآراء حول هذا الأمر، فالبعض يقول أن الثنائي تصالحا بعد أزمة الحلقة المصورة ووقعا في حب بعضهما، والبعض الآخر يقول أن نزار الفارس يثير الجدل فقط من أجل تصدر التريند.

وفي وقت سابق، تصدر الاعلامي نزار الفارس بعد ما أعلن خطوبته على الفنانة حورية فرغلي التي نفت الخبر، وأعلنت عن مقاضاة المذيع العراقي نزار الفارس، في مايو الماضي، بعد تسببه في انتشار شائعة خطبتهما.

وأكّدت أنها قررت مقاضاة الفارس، بعد استغلاله صورًا ومقاطع فيديو جمعتهما في كواليس تسجيل إحدى المقابلات التلفزيونية وإعادة نشرها، مدعيًا أنها صور خطبتهما، على حد قولها.

ومن جانبه، خرج نزار الفارس بفيديو قال أنا طلبتها أثناء اللقاء وهي وافقت.