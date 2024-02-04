فيلم No Entry 2 يجمع بين فارون دهوان وأرجون كابور في دور البطولة

القاهرة - محمد ابراهيم - سيضم الفيلم الجديد No Entry 2 مجموعة من الفنانين الشباب البارزين من نجوم بوليوود، ومنهم فارون دهوان وأجرون كابور.

ديلجت دوسناج

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيشارك في بطولته ديلجت دوسناج وسيكون من إنتاج بوني كابور، على أن يطرح في هذا العام.

ووقع الاختيار على المخرج أنيس بازمي، ليكون مخرجًا لهذا المشروع الشبابي الضخم، وقد يتكرر قريبًا التعاون بين الممثل الشاب فارون دهوان وجنهافي كابور في عمل سينمائي مستقبلي، بعد نجاح تجربتهما السابقة Bawaal.

ووفق موقع إنديا توداي، التعاون الجديد بين الثنائي، من المرجح أن يكون عمل سينمائي من إخراج ديفيد دهوان.

ويستعد الممثل الهندي الشاب فارون دهوان للتعاون مع مخرج فيلم Jawan، المخرج Atlee في عمل سينمائي جديد بعنوان VD18.

تسريبات عن اختيار سانيا مالهوترا

كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد لدهوان، سيطرح بعنوان VD18، وسيكون من إخراج المخرج Atlee، وتجري حاليًا أعمال التصوير به.

وجه جديد

و بعد انضمامها رسميًا لفريق العمل، سيكون فيلم المخرج Atlee الجديد هو الظهور الأول للممثلة الصاعدة في بوليوود "كيرثي سيوريش".

ووفق موقع إنديا توداي، هذا الفيلم الجديد للمخرج Atlee، سيكون من بطولة نجم بوليوود الشاب فارون دهوان، وسيقدم فنانة جديدة لبوليوود للمرة الأولى.