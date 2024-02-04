تعرف على موعد حفل الموسيقار يحيى خليل في دار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار يحيي خليل لإحياء حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا يوم 20 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية الخاصة به ما بين القديم والحديث والتي تنال إعجاب الجمهور.

من هو يحيى خليل؟

يحيى خليل هو ملحن وعازف وموسيقار مصري، ورائد موسيقى الجاز في مصر، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعي القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

يحيى خليل ينجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية

ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا، فرنسا، صربيا، بلغاريا، النمسا، اليونان، روسيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا وغيرها ليصبح الآن رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.