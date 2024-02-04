رمضان 2024..تفاصيل مسلسل "دون سابق إنذار"

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان آسر ياسين السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "دون سابق إنذار"، والذي يتكون من 15 حلقة.

سبب تغير اسم المسلسل من الساعة 5 إلى دون سابق إنذار

تم تغيير اسم المسلسل بعد الاتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “دون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل.

قصة مسلسل “دون سابق إنذار”



تدور أحداث مسلسل" دون سابق إنذار" حول زوجين في مقتبل حياتهم الزوجية وينتظران قدوم مولودهم إلى ان يحدث امر خطير يقلب حياتهم رأسا على عقب وتصبح حياتهم مهددة بالخطر، حيث يعاني ابنهم من مرض السرطان اللعين ويجسد آسر ياسين دور والد الابن ويعمل مهندس.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار

مسلسل "دون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة،ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

آخر أعمال آسر ياسين



وعُرض لآسر ياسين مؤخرًا فيلم «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في ديسمبر الماضي، لينافس في موسم أفلام رأسالسنة.

فريق عمل الفيلم



ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.