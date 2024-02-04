وصول جثمان والدة تارا عماد لمسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادًا لأداء صلاة الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل جثمان والدة الفنانة تارا عماد، منذ قليل لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر.

وفاة والدة تارا عماد

وكانت تارا عماد، قد أعلنت عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام" قائلة:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

أصول والدة تارا عماد

يذكر أن والدة تارا عماد تعود أصولها إلى مدينة مونتينجرو وهي إحدى دول البلقان الأوروبية، حيث كشفت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى قائلة:أنها ليست مصرية 100% حيث إن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم “الجبل الأسود”، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.

وأكدت تارا أنها زارتها أول مرة وهي في الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

آخر أعمال تارا عماد

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد في مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد وإلى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.