نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار تارا عماد لحظة أداء صلاة الجنازة على والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت الفنانة تارا عماد، مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على والدتها، ودخلت حينها في حالة من الانهيار والبكاء، وحاول المحيطين حولها تهدئتها.

وفاة والدة تارا عماد

وكانت الفنانة تارا عماد، قد أعلنت أمس عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



آخر أعمال تارا عماد



يذكر أن أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد وإلى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداثه في إطار صعيدي حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى.