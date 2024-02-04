نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يودع كارل ويذر بعبارات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع النجم الكبير سيلفستر ستالون صديقه النجم الراحل كارل ويذر، الذي شاركه في بطولة أفلام روكي، ورحل عن عمر يناهزر الـ 76 عامًا.

ووفق ديلي ميل، قام ستالون بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام، نعى خلاله رحيل كارل ويثر المؤثر وما خلفه ذلك من أثر في هوليوود.

وجسد كارل ويذر عبر سنوات شخصية "كرييد" واحدة من الشخصيات البارزة في عالم أفلام روكي، وقريبًا يستعد نجم الاكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من إخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبًا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

تعويض الاخفاق

ويأتي هذ التعاون بعد أن سبق وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الإيرادات عند طرحه للعرض رسميًا، وهو ما حدث بالفعل، ما ادى لعدم استمرار الفيلم لفترة طويلة بصالات العرض.

عودة Cliffhanger

و يشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد إنتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الإنتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد إنتاجها من فيلم ستكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.