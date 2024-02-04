الخميس.. حلمي عبد الباقي يحيى حفلًا غنائيًا في معهد الموسيقى العربية

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أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان حلمي عبد الباقي حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، وسوف يشارك كضيف شرف ضمن مجموعة من الأصوات الرائعة تحت قيادة المايسترو إيمان جنيدي.



ترويج حلمي عبد الباقي



وروج حلمي عبد الباقي للحفل من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث نشر بوستر الحفل معلقًا: "يشرفني وجودي علي مسرح معهد الموسيقي العربية في وسط كوكبة من الأصوات الرائعة تحت قيادة المايسترو إيمان جنيدى منتظركم حبايبي يوم الخميس القادم".

أعمال مقبلة لـ حلمي عبد الباقي



ينتظر حلمي عبد الباقي طرح أغنية بلا عيش وملح من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.



ويعيش حلمي عبد الباقي حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.



حلمي عبد الباقي يعلن تعاونه مع شباب



وقال حلمي عبد الباقي إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلًا: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أي فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارًا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغاني واختار ما يناسبني".



آخر حفلات حلمي عبد الباقي



وأحيا حلمي عبد الباقي، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطري وبهية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.